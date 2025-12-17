JLPGAアワード2025日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。金澤志奈（クレスコ）が式典後にインスタグラムを更新。黒のシックな衣装をまとった姿を披露した。女子プロ仲間から「綺麗すぎる」など絶賛の声が上がっている。シックなパンツドレスで決めた。金澤は右肩が露わになったアシンメトリーな黒の衣装で登場。髪を後ろで