ビギナーズラック？ いや、これはセンスだ！各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。予選テーブルAでは、狩野英孝の巧みな駆け引きを、世界最強の美人ポーカープロ・岡本詩菜が絶賛する場面があった。【映像】美女プロも絶賛！ 狩野の“トリックプレー