女性に首輪をつけ監禁した疑いで逮捕された男が、別の女性とのわいせつ動画を盗撮しアダルトサイトに投稿した疑いで逮捕されました。小野洋平容疑者（39）ら3人は去年、SNSで知り合った女性とのわいせつな動画を盗撮し、無断でネットのアダルトサイトに投稿した疑いがもたれています。小野容疑者は11月、10代の女性を監禁した疑いで逮捕されていて、「お前は犬」などと暴言を吐き、女性に首輪をつけて監禁していたということです。