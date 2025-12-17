【ワシントン共同】「私は酒は飲まないが、独占欲があり依存気質だ」。トランプ米大統領は16日、同日公開された米誌の記事で側近のワイルズ大統領首席補佐官から「アルコール依存症のような性格」と評されたことは間違っていないと述べ、問題視しない考えを示した。大衆紙ニューヨーク・ポストの取材に語った。ワイルズ氏がインタビューに応じるのは珍しく、米誌バニティ・フェア電子版の記事は注目を集めた。トランプ氏は記事