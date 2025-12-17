年末年始の新幹線などの予約数が過去最多を更新しました。【映像】新幹線ホームの様子JR東日本によりますと、12月26日から来年1月4日までの年末年始の新幹線や在来線の指定席の予約は、15日時点で去年の約1.03倍の194万席となりました。ピークは下りが30日、上りは1月3日と予想されています。JR東海によりますと、東海道・山陽新幹線の指定席の予約は約1.04倍の252万席で、ピークは下りが27日で、上りは1月3日と予想されてい