厚生労働省は、医薬品の年間販売額が３０００億円を超えた場合、薬価（公定価格）を最大６７％引き下げられるルールを新設する方針を固めた。高額な新薬の登場が相次ぐなか、値下げ幅を現行の最大５０％から拡大し、医療費が大幅に膨らむのを防ぐ狙いがある。年内にまとめる２０２６年度の薬価制度改革に盛り込む。新薬の価格は、製薬会社から提出された開発コストや使用患者数の見込みなどのデータを基に、有識者会議の議論を