今季限りで引退した重信慎之介氏が１６日、インスタグラムを更新。「お疲れさん会やってもらいました！」と、元同僚の中田翔氏らとの写真を投稿した。巨人・郡拓也、湯浅大を含めた４ショットを添え「こうしてまた一緒に笑える時間を過ごせたことが本当に嬉しかった！これからも仲良くしてくださいね！」と呼びかけ。中田氏もインスタグラムに同じ４ショットを掲載し、「収録終わりにシゲのお疲れ様会に間に合ってよかった！お