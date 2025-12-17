12月15日、SixTONESの公式YouTubeチャンネルにアップされた動画にて、SixTONES・田中樹が下積み時代の苦労を語った。【関連】SixTONES田中樹、“プロ根性”を見せたライブでのハプニング「アドレナリンで飛び降りました」今回の動画では、田中が仲の良いブチギレ氏原・サカモトと食事しながらトークする様子を公開。この中で、下積み時代に話が及んだ田中は、「何とは明確には言わないけど、やっぱキツいこと多かったよ」「今より