先週の新型プレリュード試乗記を編集しながら、担当編集の私は新型プレリュードに対する世間の声をチェックしていました。なんといっても24年ぶりの復活です。喜びや期待の声が多い中、ネットでちょこちょこ見かけたのは「リトラクタブルライトじゃないんだ」「要はハイブリッドのシビックなんでしょ」といった声。しかし今回の取材で、その疑問は氷解したのでした。このクルマの企画がスタートした時の意外すぎるコンセプトと“制