テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表が１６日に国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について、来年に結論を得るよう協力することで一致したことを報じた。今国会での成立は断念し、衆院議長の下で選挙制度の在り方を検討する与野党協議会で議論する。コメンテーターを務めるジャーナリストの浜田敬子氏は
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
- 2. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
- 3. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
- 4. 男児死亡 トラックが乗り上げる
- 5. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
- 6. 釣りアイドル 車大破の事故告白
- 7. 資さんうどん PayPay支払い終了
- 8. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
- 9. サウナ火災 非常ボタン押したか
- 10. サウナで死亡 閉じ込められたか
- 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
- 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
- 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
- 4. 釣りアイドル 車大破の事故告白
- 5. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
- 6. サウナで死亡 閉じ込められたか
- 7. サウナの非常用ボタン押した形跡
- 8. サウナ火災 非常ボタン押したか
- 9. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
- 10. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
- 1. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
- 2. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
- 3. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
- 4. 小川晶氏の選挙戦「厳しい」見解
- 5. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
- 6. 高市首相 自らの答弁は撤回せず
- 7. 議論が紛糾 3度の「音声オフ」
- 8. デリヘル「本番トラブル」に反響
- 9. 小川晶前市長 出直し立候補へ
- 10. 「給料出てるのか」玉川氏が反応
- 11. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
- 12. ガザ復興支援の「民軍調整センター」に文民を派遣へ…茂木外相「中東の平和と安定に向け役割果たしたい」
- 13. 意外と身近「化学物質」のハナシ
- 14. 18.3兆円の補正予算が成立 経済対策、コロナ後最大
- 15. 衆院定数削減、今国会での成立断念…高市首相と会談の維新・吉村代表「通常国会で必ず実現の方向性で合意」
- 16. 中国軍機レーダー照射問題、小泉防衛相が英国防相らと近く電話会談へ…「国際社会の理解得る努力も職責」
- 17. 補正予算、参議院本会議で可決・成立 定数削減法案の行方は【中継】
- 18. 佐渡金山の保全状況報告書をユネスコに提出
- 19. Cook4meで叶える健康的な食卓
- 20. 「女性に下駄を履かせる制度」高須幹弥氏がクオータ制導入の議論に投じた一石
- 1. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
- 2. 売春宿で働く女性の壮絶な人生
- 3. 死亡の米映画監督は「悪い人物」
- 4. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
- 5. VW ドイツ国内工場の閉鎖決定
- 6. ダルは「本物のパパ」韓報道絶賛
- 7. 日本の国会議員30人近くが訪台へ
- 8. ベトナムの産業構造再編と報道
- 9. 大みそかのLAでテロ計画か 逮捕
- 10. 韓国 嫌中デモの数が10倍超に
- 1. 焼肉行きたい 空気が凍った一言
- 2. 天下一品「閉店ラッシュ」の真相
- 3. 日本企業が「脱中国」依存弱める
- 4. 生活費ではない「車」は贈与か
- 5. 計画停電実施に現実味? 背景は
- 6. 年末年始の新幹線 予約過去最高
- 7. 人間洗濯機 介護現場で実用化へ
- 8. ボーナス 額面と手取りに差は?
- 9. 中部空港にギネス記録持ち貨物機
- 10. 任天堂株 100万円分投資で資産増
- 1. パソコン 驚異的な値上げ目前か
- 2. 「2本だけ指ぬき」手袋の快適さ
- 3. 米Apple 新たなAIクラスター機能
- 4. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 5. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 6. 既存の2D半導体から大幅な性能向上が期待できる「3Dチップ」の製造に成功
- 7. 楽天24エクスプレス 18日開始
- 8. Francfranc 売れ筋ランキング1位
- 9. 「殺す」Uber Eats配達員を脅迫?
- 10. LINE誤送信 やりがち「NG行動」
- 11. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 12. “悲願”のFeliCa搭載。「OPPO Find X9」が目指した“日本の当たり前”と“安心”
- 13. アマゾンでau PAYによる支払いが利用可能に！本人確認が必要。最大10％還元や1000ポイントプレゼントなどのキャンペーンを実施
- 14. AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法
- 15. デジタルウォッチじゃなくて機械式の本格派。30周年記念！ 初代プレステが腕時計に
- 16. iPhoneとPixel、2台持ちはアリ？ 3ヶ月使ったら、正解が見えました
- 17. スマホも鍵も財布も、全部これ1本でOK。チタン合金のEDCストラップが気が利きすぎて困る
- 18. レバレジーズ、HR系SaaS「NALYSYS」の新プランを提供開始 - 月額5,000円から
- 19. レバレジーズが「NALYSYS」の中期プロダクト戦略を発表、一部サービスの名称変更も
- 20. iPhoneなどのiOSやAndroid向けアプリ「Google フォト」から充電中のみにバックアップするオプションがひっそりと消える！電池消費を抑えるための対策方法は？
- 1. BD選手くも膜下出血 相手が言及
- 2. BD運営を断罪「興行終了では」
- 3. BreakingDown 選手がくも膜下に
- 4. 井上尚弥の報酬に「途方もない」
- 5. BD溝口勇児COO「向き合います」
- 6. 阪神 ご褒美のハワイV旅行に出発
- 7. バド選手に「女優かとおもった」
- 8. ド軍の後払い金 1550億円超えへ
- 9. W杯チケ高騰 大ブーイング発生
- 10. なぜ大谷翔平「因縁の地」に滞在
- 1. さおりんが結婚 ライブで生報告
- 2. 粗品の酷評に戦慄「僕なら号泣」
- 3. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
- 4. 星野源 紅白のシステムに疑問か
- 5. デカ盛り撮影で連絡なし 店怒り
- 6. 維新吉村氏「腹立って…」と怒り
- 7. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
- 8. 前に出た国分「子どものため」
- 9. 元アナ 自宅の湯船はほぼ使わず
- 10. 「田中圭はお咎めなし?」疑問
- 1. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
- 2. 2千人超が並んだスニーカー抽選
- 3. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
- 4. DAISOより100円安い セリア凄い
- 5. ZARAの大本命コートを紹介
- 6. 関係壊れたら現れる 5つのサイン
- 7. 40代 似合う服と似合わない服
- 8. 白アイテムの中から使える1着
- 9. しまむら「赤ニット」でXmas支度
- 10. 「ハリポタ」のキャンディが登場