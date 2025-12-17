〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第58話が17日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）に怪談好きであることを告げたトキ（〓石あかり）。ヘブンは興奮してトキに怪談を求め、さっそく披露することに。「アナタ、ノ、コトバ、デナケレバ、イケマセン」。期待のまなざしを向けるヘブンに、トキは「鳥取の布団