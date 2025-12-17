（MCU）映画『サンダーボルツ*』（2025）でセントリー／ボブ役を演じたルイス・プルマンが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にて、『トップガン マーヴェリック』（2022）の共演者であるダニー・ラミレスと再び共演していることがわかった。 この記事には、映画『サンダーボルツ*』のネタバレが含まれています。 MCUでラミレスが演じているのは、『キャプテン・アメリカ：ブレイ