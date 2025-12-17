メジャー通算418試合に登板し、2016年から2年間、日本ハムでも活躍したクリス・マーティン投手（39）がレンジャーズと1年の再契約を結んだと16日（日本時間17日）、ESPNのジェフ・パッサン記者はじめ、米各メディアが報じた。同投手は04年のMLBドラフト18巡目（全体523位）でタイガースに入団し、14年にロッキーズでメジャーデビュー。16年から日本ハムに所属し、2年間で計92試合に登板。2勝2敗22セーブ48ホールド、防御率1.12