3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？問題：□□とり／もの□□／□□あい□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□とりもの□□□□あい答えを見る↓↓↓↓↓正解：しり正解は「しり」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。しりとり（尻取り）ものしり（物知り）しりあい（知り