タレントの中川翔子さんは12月16日、自身のInstagramを更新。双子について思うところを明かしました。【写真】中川翔子の双子の顔出しショット「双子くんの笑顔、すっごく癒されます」中川さんは「ニコニコ双子たち」とつづり、16枚の写真を投稿。双子の息子たちの満面の笑みや自身との親子ショットなどを披露しています。「なんだか、ふたりともお互い似てない二卵性だけど」と、顔がそっくりではないと前置きしつつ、「ニコニコ