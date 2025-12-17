日産が放つ「約220万円」の新型セダンが凄すぎる！日産が2025年10月に中国で発表したばかりの新型「N6」に同年11月末に試乗しました。新たなセダンとなる新型N6ですが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが約220万円の日産「新型セダン」です！（30枚以上）日産は大幅な赤字による工場閉鎖や人員削減など暗い話題が続く一方、中国事業は好調です。2025年10月は前月比10.3%増の6.79万台