◆ テキサス州アーリントンの地元球団で現役続行現地時間16日、テキサス・レンジャーズがFAとなっていたクリス・マーティン投手（39）との単年契約に合意したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。マーティンは2005年のドラフトでロッキーズに入団し、2014年にMLBデビュー。2016年から日本ハムに加入すると、52登板で19ホールド21セーブ、防御率1.07の活躍を収め、球団10年ぶりの日本一に貢献。2018年にレンジャーズでML