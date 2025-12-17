福岡管区気象台は17日午前3時6分、福岡県に雷注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風注意報は継続。福岡、北九州地方では同日昼前まで強風に、福岡県では同日朝から夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にそれぞれ注意を呼びかけた。