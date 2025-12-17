【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,114.26 ▼302.30（12/16）NASDAQ：23,111.46 △54.05（12/16） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。政府閉鎖の影響から発表が遅れていた雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数が増加するも失業率が市場予想を上回る結果となり、株式市場には様子見ムードが広がりました。ダウ平均は36ドル安の48,380ドルで取引を開始するとその後は徐々