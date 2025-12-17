受験シーズンを前に、多くの家族連れなどが合格祈願に訪れる東京・文京区にある「湯島天満宮」では、来年の干支が描かれた絵馬などの準備が進められています。【映像】湯島天満宮の様子学問の神様・菅原道真が祭られている「湯島天満宮」では、約5万枚の絵馬を用意するということです。絵馬には、来年の干支「午」が手刷りで描かれています。巫女の手で丁寧に並べられているのは学業成就のお守りです。受験生に思いを込めて