福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が職務質問を受けた際に所持していた包丁に、血痕が付着していたことが県警中央署への取材でわかった。同署は２人を襲った凶器とみて鑑定を進める。事件は１４日午後５時頃に発生。劇場が入る商業施設に隣接する「みずほペイペイドーム福