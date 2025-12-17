米OpenAIは12月16日（現地時間）、画像生成AIの最新フラッグシップモデル「GPT Image 1.5」を発表し、ChatGPTの画像生成機能「ChatGPT Images」を刷新した。新モデルは、プロンプト指示への追従性を高めるとともに、画像編集時の一貫性を改善し、生成速度を最大4倍に高速化した。同日よりBusinessおよびEnterpriseを除くChatGPTプラン、およびAPI経由で利用可能となる。OpenAIは、新しいChatGPT Imagesを「ポケットの中のクリエイ