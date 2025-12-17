阪神が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先のハワイに到着した。宿泊するハレクラニには続々と選手たちが到着した。新婚の村上は「奥さんと楽しみたい。海に行きたいので、バタフライしようかな」とバカンス気分。中野は「ガーリックシュリンプを食べたいです」とハワイ名物を心待ちにした。「アロハ〜って感じです」笑顔で明かしたのは岩崎。来季へ「（来季の）スローガンは熱覇です。ハワイの暑い日差しを浴びて、熱いス