東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.75高値182.49安値181.72 183.02ハイブレイク 182.76抵抗2 182.25抵抗1 181.99ピボット 181.48支持1 181.22支持2 180.71ローブレイク ポンド円 終値207.69高値208.00安値206.78 209.42ハイブレイク 208.71抵抗2 208.20抵抗1 207.49ピボット 206.98支持1 206.27支持2 205.76ロ&#1254