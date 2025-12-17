東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.23高値9.26安値9.20 9.32ハイブレイク 9.29抵抗2 9.26抵抗1 9.23ピボット 9.20支持1 9.17支持2 9.14ローブレイク シンガポールドル円 終値120.00高値120.41安値119.87 120.86ハイブレイク 120.63抵抗2 120.32抵抗1 120.09ピボット 119.78支持1 119.55支持2 119.24ローブレイ