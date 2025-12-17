１４日、クウェート石油相のタレク・アル・ルーミ氏は、最近の原油価格下落を「予想外」とし、現在の市場の条件のもとでは１バレル＝６０ドルから６８ドルが公正な価格水準だと述べた。アラブ石油輸出国機構（ＯＡＰＥＣ）の第１１５回閣僚会議の後、記者団に応えた。 ただ、昨日のブレント原油は一時５８．７２ドルまで下落し、この水準を下回っている。ニューヨーク原油の中心限月は２０２１年以