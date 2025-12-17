きのう午後、富山市の不二越の事業所内で19歳の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。富山中央警察署によりますと、きのう午後3時20分ごろ、富山市中田にある不二越東富山事業所の工場内で、富山市婦中町上吉川の会社員、曽我大成さん（19）が、撹拌機に頭を突っ込み、ひざをついた状態で倒れているのをほかの従業員が見つけ、消防に通報しました。曽我さんは、搬送時、意識、呼吸ともになく、およそ2時間後に病院