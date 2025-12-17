阪神の藤川球児監督（４５）ら、優勝旅行に参加しているメンバーが１６日（日本時間１７日）、ホノルル市内のホテルに到着した。ホテルでは歓迎セレモニーが開かれ、藤川監督と新選手会長の村上頌樹投手（２７）が出席。ホテルスタッフらから、花束が贈呈されるなど歓迎を受けた。新選手会長に就任した村上は、今オフに結婚を発表。新妻とともに常夏の島に到着。「２年ぶりに優勝したからここに来ることができている。優勝して