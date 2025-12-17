不良少年グループに指示をしバイクで暴走行為をさせた疑いで逮捕された暴力団組員が不起訴になりました。暴力団組員の30代の男性は2025年9月、不良少年グループ「川口ドラゴン」の少年らに指示しバイクで暴走行為をさせた疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について16日付けで不起訴処分としました。理由については「諸般の事情を考慮し判断した」としています。