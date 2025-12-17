国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞にパリSGのフランス代表FWウスマン・デンベレが選出された。評価の対象は2024年8月11日から2025年8月2日までのパフォーマンス。男子代表チームの監督&キャプテン、メディア、ファンの投票により、最優秀選手が決定する。同期間にデンベレは公式戦53試合35得点16アシストと破格の数字を残した。UEFAチ