【ワシントン共同】トランプ米政権は16日、コロンビア最大の武装麻薬犯罪組織「クラン・デル・ゴルフォ」を「外国テロ組織」と「特別指定国際テロリスト」に指定した。政権が重要課題として取り組む麻薬対策の一環。ルビオ国務長官は声明で、数千人の構成員を持つ「暴力的で強力な犯罪組織だ」とし、コカインの密輸を資金源としていると批判した。「国際カルテルや犯罪組織による暴力やテロを阻止するため、あらゆる手段を駆使