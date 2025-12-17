けさ早く、東京・板橋区の木造2階建ての住宅で火事があり、隣接する住宅2棟に燃え広がりました。火元となった住宅からは男性の遺体が見つかったということです。午前6時半ごろ、板橋区幸町の木造2階建て住宅から火が出ました。消防によりますと、ポンプ車など25台が消火活動にあたり、2階建て木造住宅およそ100平方メートルが焼けたほか、隣の住宅や3階建て共同住宅にも火が燃え移っているということです。消防によりますと、火元