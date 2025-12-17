バンダイは、『機動戦士Ζガンダム』より「FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダムMk-II【プレミアムバンダイ限定】」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「FW GUNDAM CONVERGE CORE サイコ・ガンダムMk-II【プレミアムバンダイ限定】」(4,950円)『機動戦士Ζガンダム』より、2018年6月にリリースされ、その