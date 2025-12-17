アイドルグループのAぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)の1時間SPが、30日(24:10〜 ※同)に放送される。Aぇ! group今回は、どこのパワースポットに行けばが最も運気が上がるのかを検証するロケを敢行。正門良規は、災いをはらい、自らを活力みなぎる状態に戻す伝統的な儀式を特別に体験する。末澤誠也は、ある場所で正月松の内(1月1日〜7日)にお参りするのが