マンションリサーチ・福嶋総研は12月12日、大阪市の中古マンション価格が東京都23区に次ぐ高い水準で高騰していること、その背景に投資・投機的な資金流入の強まりがあるとする調査結果を発表した。大阪市中古マンション平均成約坪単価推移 出典：福嶋総研大阪市の中古マンション価格が、全国でも東京都23区に次ぐ強い上昇を示している。今回は、東京との比較を軸に、大阪市の中古マンション市場にどのような特徴や傾向が見られる