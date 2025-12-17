阪神が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先のハワイに到着した。宿泊先のホテルで歓迎セレモニーが行われ、粟井一夫球団社長、藤川球児監督、村上頌樹投手が参加。現地関係者から２年ぶりのリーグＶを祝福された。優勝旅行には監督、選手、裏方、スタッフ、その家族ら総勢３８０人が参加している。