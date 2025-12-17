メ～テレ（名古屋テレビ） 国の承認なしにロシアにバイクを輸出していたとして経済産業省は愛知県岡崎市に本社のある中古バイク販売大手「レッドバロン」に警告を出しました。 経産省によりますと、レッドバロンは2022年から約2年間、ロシアへの輸出が規制されている中古バイクを国の承認を受けずに輸出していました。 経産省は、外為法違反にあたるとして、レッドバロンに再発防止などを求める警告を出しました。