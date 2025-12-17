レディー・ガガが、ダンサーの1人がステージから落ちたことを受け、コンサートを一時中止した。13日に行われたシドニー公演中、雨で滑りやすくなったステージからダンサーのマイケル・ダメスキが滑ってステージから落ちたため、パフォーマンスを一度やめ、マイケルの無事を確認してから再開した。 【写真】ステージで熱唱するレディー・ガガ ネットに投