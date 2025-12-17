中国と日本が高市早苗首相の台湾有事軍事介入示唆発言をめぐり国連安全保障理事会（安保理）でも論争を続けた。NHKと日本経済新聞によると、15日（現地時間）、中国の傅聡国連大使が「平和のためのリーダーシップ」をテーマに開かれた安保理会議で高市首相の発言を公開的に非難し、撤回を要求した。傅聡大使は高市首相の発言について「中国の内政に対する露骨干渉」とし「国連憲章の目的と原則に基づく国際関係の基本規範を違反し