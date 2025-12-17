ハリウッド俳優のアンジェリーナ・ジョリーが、今週発刊された『タイム』フランス版の創刊号で、乳房切除手術の手術痕を公開した。15日（現地時間）、AFP通信によると、アンジェリーナ・ジョリーは『タイム』フランス版創刊号のインタビューで、「私は、この傷痕を、私が愛する多くの女性たちと共有している」と述べ、「ほかの女性たちが自分の傷痕を共有する姿を見るたびに、いつも心を打たれる」と語った。さらに、「検診や治療