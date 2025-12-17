広島の島内颯太郎投手（２９）が１６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８８００万円から４２００万増の年俸１億３０００万円でサインした。自身初の大台突破。新選手会長となった右腕は守護神を務めることにも意欲を示した。（金額は推定）球団との交渉時間は１時間を超えた。「個人的な話はほとんどしていない」。大半の時間を選手から出た要望を球団に伝えることに割いた。新選手会長として