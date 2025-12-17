16日夜に関西国際空港を発ち、ハワイへ優勝旅行に向かった阪神が17日未明（現地時間16日朝）、無事に到着した。取材に応じた岩崎優投手は、「ハッピーです。アロハーって感じ」と笑顔を見せた。「家族が楽しんでくれたら。自分はついて行きます」。家族サービスも欠かさず、南国を満喫する。加えて、来季のスローガンが「熱覇」であることにちなみ、「ハワイの暑い日差しを浴びて、熱いスタートを切りたいと思います」と意気