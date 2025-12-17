大阪市の三つの「就労継続支援Ａ型事業所」が障害者就労支援の加算金を過大に受給したとされる疑惑を受け、厚生労働省が来年度、加算金の算定の根拠となる「就労定着者」の人数に上限を設ける方向で調整していることがわかった。同省が１６日、障害福祉サービスの報酬改定を議論する検討会で明らかにした。Ａ型事業所は、利用者が企業へ就職する「一般就労」を支援。就労が半年以上続いた人は就労定着者とされ、事業所は前年度