トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクにも似合うカラーを使うと、垢抜けた印象になるんです！今回は筆者がサロンで各パーソナルカラーの方に使うことが多く、実際に喜ばれる人気のカラーとアイテムをご紹介します！ぜひ参考にしてみてください♡【詳細】他の記事はこちら似合うカラーを眉に使うと垢抜ける！今ではほとんどの方が知っている自分のパーソナルカラー。顔の額縁と言われる眉メイクにも、パーソナルカ