けさ（17日）、山陽道（下り）和気IC付近で事故があり、午前8時14分現在、路肩規制と50km/hの速度規制が行われています。 【写真を見る】【速報】山陽道（下り）和気ICで自損事故「ガードレールにぶつかった」と通報路肩規制と速度規制（17日午前8時14分現在） 警察によりますと、午前8時前、「ガードレールにぶつかった」と事故の当事者から通報があったということです。