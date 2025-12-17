グランドニッコー東京 台場は、「蟹フェア」を館内3店舗で2026年1月5日から4月29日まで開催する。1階「GARDEN DINING」では、蒸し上げたトゲズワイ蟹を蟹酢やレモン、蟹味噌マヨネーズなど4種のコンディメントとともに食べ放題で提供するほか、蟹サラダといちごのタルト、ベニズワイ蟹を使ったブイヤベース、蟹のほぐし身を白だしで炊き上げた蟹ご飯などをブッフェ形式で用意する。料金はランチ5,800円から、ディナー7,800円から。