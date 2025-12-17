セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。一見よくあるスプーンに見えますが、先端を見てみると、なんとギザギザ加工が！食材をカットして取り分けられるアイテムとのことで、セリアさんのアイデアを感じられる商品だったんです。実際に使ってみたので、この機会に要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カットして取り分けられるスプーン価格：￥110（税込）サイズ（約