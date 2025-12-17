20th Centuryの井ノ原快彦さんは12月15日、自身のInstagramを更新。「49歳のぬい活」ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】井ノ原快彦の「49歳のぬい活」ショット「49歳でぬい活が似合っちゃう」井ノ原さんは「49歳のぬい活」とつづり、5枚の写真を投稿。東京都・下北沢にて“ぬい活 ”を楽しんだようです。ぬいぐるみの名前は「サテンちゃん」といい、井ノ原さんはサンタクロースの格好をしたサテンちゃんと一緒にケー