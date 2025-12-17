第98回アカデミー賞は16日(日本時間17日)、ノミネート候補「ショートリスト」を発表。国際長編映画賞部門とメイクアップ・ヘアスタイリング賞部門で「国宝」(李相日監督)が選出された。ノミネートは来年1月22日に発表される。日本映画が国際長編映画賞部門受賞となれば、「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)以来4年ぶり、メイクアップ・ヘアスタイリング賞部門では初の快挙となる。「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、横浜流