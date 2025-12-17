40代となると、老後資金作りを本格的に意識し始める世代です。そのようななかで「iDeCoは使いづらいから、NISAに一本化したい」という声を聞くこともあるかもしれません。 確かにNISAは自由度が高く、資金をいつでも引き出せる点が魅力です。しかし、iDeCoには老後資金形成に特化した税制上の強みがあります。 そこで本記事では、42歳から65歳まで毎月5万円を運用した場合を想定し、iDeCoとNISAで最終的な資産額にどの程